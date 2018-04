شام میں کیمیائی حملہ کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی: ٹرمپ

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شام میں کیمیائی حملہ بلا جواز ہے، عورتوں اور بچوں سمیت بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، کیمیائی حملے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔

....to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018



ٹرمپ نے اپنے خیالات کا اظہار سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویئٹر پر کرتے ہوئے کہا کہ نے کہا کہ جس علاقے میں سنگ دلی کا یہ مظاہرہ کیا گیا وہ شامی فوج کے گھیرے میں اور بیرونی دنیا کے ناقابل رسائی ہے، صدر پیوٹن، روس اور ایران بشار الاسد کی حمایت کے ذمہ دار ہیں۔امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ متاثرہ علاقے کو طبی امداد اور تصدیق کے لیے فوری طور پر کھولا جائے۔ انہوں نے مبینہ کیمیائی حملے کو ایک اور انسانی المیہ بھی قرار دیا۔

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018



ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر سابق صدر اوباما نے اپنی بیان کردہ صحرا میں سرخ لکیر عبور کرلی ہوتی تو شام کا المیہ بہت پہلے ختم ہوجاتا اور بشارالاسد تاریخ بن چکا ہوتا۔

If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

واضح رہے کہ شام میں سرکاری افواج کی جانب سے گزشتہ روز جنوب مشرقی غوطہ کے قصبے دوما میں فضائی حملہ کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں 70 افراد جاں بحق اور 100 سے زائد خمی ہوئے تھے، ہلاک و زخمیوں میں زیادہ تر تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔

