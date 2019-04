بھارت کے مسلسل جھوٹ پر میجر جنرل آصف غفور ایک بار پھر میدان میں آگئے

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور ایک بارپھر بھارتی جھوٹ پر میدان میں آگئے ،ان کا کہنا ہے کہ بار بار بولنے سے جھوٹ سچ نہیں بن جاتا۔

پاکستانی طیارہ مار گرائے جانے کے حوالے سے ایک اور جھوٹ پر مبنی بھارتی پریس کانفرنس کامائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر جواب دیتے ہوئے میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ پاکستان ایئرفورس نے2بھارتی جہازگرائے ،سب نے بھارتی جہازوں کاملبہ زمین پردیکھالیکن پاکستان نے اس سچ پر ڈھول نہیں پیٹا ۔انہوں نے کہا کہ بھارت کہتا ہے ایف 16گرانے کا ثبوت ہے لیکن سامنے نہیں لاتے ،بار بار جھوٹ بولنے سے سچ نہیں بن جا تا ۔

Repetitions don’t make truth of a lie. Despite claiming possession of evidence on shooting F16, IAF still short of presenting it. Don’t overlook Pakistan’s silence for not drum beating losses on Indian side. Fact is that PAF shot down two IAF jets, wreckage seen on ground by all.