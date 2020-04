76 روز بعد ووہان کالاک ڈاؤن ختم ، سڑکوں پر کیا منظر ہے؟

ووہان (ڈیلی پاکستان آن لائن) چینی حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کی جائے پیدائش ووہان شہر کا لاک ڈاؤن 76 روز بعد ختم کردیا گیا ہے۔

منگل کے روز چینی حکام نے شہر سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کیا اور لوگوں کو نقل و حرکت کی اجازت دے دی۔ لاک ڈاؤن کو جزوی طور پر ختم کیا گیا ہے اور بعض پابندیاں اب بھی برقرار ہیں۔ 11 ملین آبادی والے ووہان کے شہریوں کو شہر چھوڑنے سے پہلے حکام سے اجازت لینا ہوگا اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ صحت مند ہیں اور ان کا حال ہی میں کورونا کے کسی مریض سے رابطہ نہیں ہوا، اس مقصد کیلئے حکومت نے ایک خصوصی موبائل ایپلی کیش تیار کی ہے جس سے شہریوں کی نقل و حرکت اور صحت پر نظر رکھی جاسکے گی۔

حکومت کی جانب سے سفر کی اجازت ملنے کے بعد آدھی رات کو ہائی ویز پر لوگوں کی بڑی تعداد اپنی گاڑیوں میں نکل آئی ۔ یہ وہ لوگ تھے جو دوسرے شہروں سے آئے اور لاک ڈاؤن کے باعث ووہان میں ہی پھنس کر رہ گئے تھے، اب یہ جلد از جلد اپنے پیاروں کے پاس واپس جانا چاہتے ہیں تاہم انہیں اس سے پہلے چیک پوائنٹ پر خود کو صحتمند ثابت کرنا ہوگا۔

Cars in Wuhan started lining up before midnight when the highways open and people can leave the city. pic.twitter.com/2ZtzdNuDwn