”نیویارک میں اس وقت قیامت کے مناظر ہیں کیونکہ۔۔“ گلوکار سلمان احمد نے ایسی وڈیو شیئر کر دی کہ جان کر آپ کی آنکھوں میں ابھی آنسو آ جائیں گے

نیویارک (ویب ڈیسک) جان لیوا کورونا کا شکار پاکستانی گلوکار سلمان احمد کا کہنا ہے کہ نیو یارک کی صورتحال بدترین ہے، لوگ مرنے والوں کی آخری رسومات بھی ادا کرنے سے قاصر ہیں اور لواحقین جنازوں میں شرکت کرنے سے احتیاط برت رہے ہیں۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر گلوکار کی جانب سے ایک منٹ اور 5 سیکنڈ پر مشتمل ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا جارہا ہے کہ کورونا کے خوف کے باعث لواحقین جنازے میں شرکت سے گریزاں ہیں۔

ویڈیو بنانے والا برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ’ایک بیٹا اپنے باپ کے جنازے پر شرکت کرنے نہیں آیا۔انہوں نے بتایا کہ یہاں تین جنازے پڑھائے گئے جس میں لواحقین نے یہ کہتے ہوئے شرکت کرنے سے انکار کیا کہ آپ لوگ ہمیں ویڈیو بنا کر بھیج دیں۔

To God we belong & to God we shall return. pic.twitter.com/WpZEb4N6Ar