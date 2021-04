جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے کا جشن، قومی کھلاڑیوں کے ڈانس کی ویڈیو سامنے آگئی

سنچورین(ڈیلی پاکستان آن لائن )جنوبی افریقہ کے خلاف تاریخی فتح کے بعد پاکستانی کھلاڑیوں کی شائقین کے ہمراہ ڈانس کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔

ٹویٹر پر شیئر کی گئی ویڈیو میں پاکستانی کھلاڑیوں کو شائقین کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے،ویڈیو میں شائقین نے پاکستانی جھنڈے بھی اٹھا رکھے ہیں جبکہ کھلاڑی اور شائقین ایک غیر ملکی گانے پر ڈانس کررہے ہیں،ویڈیو میں آل راونڈر فہیم اشرف کو ڈانس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

واضح رہے کہ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ون ڈے سیریز میں دو ایک سے شکست دی تھی۔پاکستان واحد ایشیائی ٹیم ہے جس نے دو مرتبہ جنوبی افریقہ کو جنوبی افریقہ میں شکست دی ہے۔

