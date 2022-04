سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب عمران خان کیا کرنے جارہے ہیں ؟ تہلکہ خیز دعویٰ سامنے آ گیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق رکن اسمبلی ارم عظیم فاروقی نے دعویٰ کیاہے کہ ” پاکستان تحریک انصاف آج تمام اسمبلیوں سے استعفے دینے جارہی ہے “۔

تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ نے گزشتہ شب سپیکر رولنگ از خود نوٹس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے سپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے قومی اسمبلی کو بحال کر دیا تھا اور نو اپریل کو اجلاس طلب کرتے ہوئے عدم اعتماد پر ووٹنگ کروانے کا حکم دیا تھا ۔

یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پیغام جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے کابینہ کا اجلاس طلب کرلیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کل شام قوم سے بھی خطاب کروں گا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ میرا قوم کے لیے پیغام ہے کہ میں پاکستان کے لیے آخری گیند تک لڑتا رہوں گا۔

“PTI is resigning from all Assemblies Today”