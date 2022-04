ہنگامی لینڈنگ کے دوران طیارہ دو ٹکڑے ہوگیا، ویڈیو بھی سامنے آگئی

سان جوز (ویب ڈیسک) ڈی ایچ ایل کا کارگو طیارہ ہنگامی لینڈنگ کے دوران 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیاجس کے فوری بعد دھواں اٹھنا شروع ہوگیا تاہم موقع پر موجود ریسکیو ٹیمیں طیارے کے پاس پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں شروع کردیں۔

غیرملکی خبرایجنسی کے مطابق سان جوز ائیرپورٹ سے اڑان بھرنے والے بوئنگ کارگو طیارے نے 25منٹ بعد فنی خرابی کی اطلاع دیتے ہوئے ائیرپورٹ پرواپس ہنگامی لینڈنگ کی اور رن وے پر اپنی رفتار کنٹرول کرنے کے بعد جیسے ہی موڑ کاٹنے کی کوشش کی تو پچھلا حصہ نیچے گرگیا جس کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ۔

A much clearer version of the crash landing has emerged!

Source: Unknown#DHL #AvGeek pic.twitter.com/FCYbgFaW0H