'بھارت میں ان جیسا کوئی سیاستدان کیوں نہیں؟" بھارتی اداکار کمال راشد خان زرتاج گل کے مداح بن گئے

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ اداکار اور فلمی تجزیہ نگار کمال راشد خان پاکستان تحریک انصاف کی رکن اور وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل کے مداح بن گئے۔

کمال راشد خان جو بھارت میں کے آر کے، کے نام سے بھی مشہور ہیں، اداکار نے زرتاج گل کی ایک ویڈیو اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر شیئر کرائی جس میں زرتاج گل اگلے عام انتخابات میں دو تہائی اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ کرتی ہوئی نظر آرہی ہیں۔ کے آر کے نے زرتاج گل کے بولنے کے انداز کو سراہتے ہوئے کہا کہ ’’بھارت میں زرتاج گل جیسا کوئی سیاستدان کیوں نہیں ہیں؟ میرا مطلب ہے ہوشیار اور اچھا مقرر‘‘۔

Why no politician like her in India? I mean, clever and good speaker. pic.twitter.com/lk2wbjTcD4