امریکہ میں نئی تاریخ رقم ، سینیٹ نے کیٹن جی براؤن جیکسن کی بطور جسٹس سپریم کورٹ توثیق کر دی

نیویارک (طاہر محمود چوہدری) امریکہ میں نئی تاریخ رقم ہو گئی. سینیٹ نے جمعرات کی سہ پہر سپریم کورٹ میں کیٹن جی براؤن جیکسن کی بطور جسٹس سپریم کورٹ توثیق کر دی ہے جو امریکی تاریخ و سپریم کورٹ کے لیے ایک تاریخی لمحہ اور صدر جو بائیڈن کے لیے ایک بڑی فتح ہے.

جسٹس جیکسن کو 47 کے مقابلے میں 53 ممبران سینیٹ نے ووٹ دیا. جمعرات کی سہ پہر،3 ریپبلکن سینیٹرز نے بھی جسٹس جیکسن کی حمایت کی ہے. ڈیموکریٹس کو 12سال کے بعد سپریم کورٹ میں جسٹس کی تعیناتی کا موقع ملا ہے.

Historic moment for our courts and for our country. Congratulations, Judge Jackson. pic.twitter.com/eLSfs1QoHB