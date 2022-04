لیفٹیننٹ جنرل (ر) محمد ہارون اسلم کی وائرل ہونے والی مبینہ کال کی حقیقت سامنے آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)لیفٹیننٹ جنرل (ر) محمد ہارون اسلم نے خود سے منسوب وائرل آڈیو کی تردید کردی۔

اپنے ایک ویڈیو پیغام میں لیفٹیننٹ جنرل (ر) محمد ہارون اسلم نے کہا کہ کسی نے میرے نام سے ایک آڈیو منسوب کی ہے جس میں مختلف تصاویر لگا کر اسے دانستہ طور پر وائرل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس آڈیو میں نہ ہی ان کی آواز ہے اور نہ ہی وہ ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں۔

لیفٹیننٹ جنرل (ر) محمد ہارون اسلم نے کہا ہوسکتا ہے کہ ملک سے باہر دشمن نے یہ حرکت کی ہو یا ممکن ہے کہ ملک کے اندر سے ہی کسی نے یہ آڈیو تخلیق کی ہو ، انہیں باہر کے دشمنوں سے کوئی گلہ نہیں ہے لیکن اگر کسی نے پاکستان کے اندر سے حرکت کی ہے تو یہ بہت ہی قابل شرم بات ہے کہ آپ اپنے ہی ملک کے ایک ریٹائرڈ افسر کو اس طرح بدنام کر رہے ہیں۔

خیال رہے کہ سوشل میڈیا پر ایک آڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ لیفٹیننٹ جنرل (ر) محمد ہارون اسلم کی لیک ٹیلی فون کال ہے۔ جنرل ہارون اسلم سے منسوب آڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ اگر چیف جسٹس ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں اور معاملہ تحریک عدم اعتماد کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بیرونی مداخلت کو قبول کرلیا ہے۔

Few unscrupulous people have tried to make me controversial through fake audio recordings. Please watch this video and do me a favour by sharing it with others. pic.twitter.com/aQfcZtVqDs