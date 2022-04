ارشاد بھٹی کو جیو سے نکالنے کی خبریں، حامد میر نے حقیقت بتادی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جیو ٹی وی کی انتظامیہ نے تجزیہ کار ارشاد بھٹی کو نکال دیا ہے۔ جیو کے اینکر پرسن حامد میر نے ان افواہوں کی تردید کی ہے اور بتایا ہے کہ ارشاد بھٹی کچھ دنوں کی چھٹی پر ہیں اور بیرون ملک گئے ہوئے ہیں۔

وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری نے سوشل میڈیا پر چلنے والی افواہوں پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ عمران خان، ملیحہ ہاشمی اور ارشاد بھٹی کو نکالا جاچکا ہے لیکن اس حوالے سے انسانی حقوق کے نام نہاد رکھوالوں اور صحافیوں کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔

شیریں مزاری کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے حامد میر نے کہا " آپ سے جھوٹی خبر کی توقع نہیں تھی، ارشاد بھٹی چھٹی پر ہیں انہیں نکالا نہیں گیا، اگرچہ میں جیو کی انتظامیہ کا حصہ نہیں ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتاسکتا ہے کہ گزشتہ روز ارشاد بھٹی نے خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ کچھ روز کیلئے دبئی جا رہے ہیں، وہ بہت جلد پاکستان واپس آئیں گے اور جیو پر بیٹھ کر آپ کی حمایت کررہے ہوں گے ، آپ پریشان نہ ہوں۔"

اس سے قبل یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ عمران خان کے حامی اینکر عمران ریاض خان کو سماء ٹی وی اور پبلک نیوز سے ملیحہ ہاشمی کو نکال دیا گیا ہے۔

Never expected disinformation from you. Irshad Bhatti is on leave. Not sacked. I am not part of Geo management but I can tell you that Irshad Bhatti told me yesterday he is going to Dubai for few days. He will be back soon and support you on Geo. Don’t worry. https://t.co/X1sgIXYTqa