پبلک نیوز نے بھی خاتون اینکر پرسن ملیحہ ہاشمی کو آف ائیر کر دیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)نجی نیوز چینل سما ءکی جانب سے اینکر پرسن عمران ریاض خان کو آف ائیر کیے جانے کی خبریں سامنے آنے کے بعد ایک اور ٹی وی چینل نے خاتون اینکر پرسن کو آف ائیر کردیا ۔نجی نیوز چینل پبلک نے خاتون اینکر پرسن ملیحہ ہاشمی کو آف ائیر کر دیا ہے ۔

اس حوالے سے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ملیحہ ہاشمی نے ایک شعر لکھ کر اپنے غیر متزلزل ارادوں کے عزم کا اظہار ۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ میں نے عمران خان پر حملہ کرنے اور قوم کے مجرموں کا دفاع کرنے سے انکار کیا اس لیے پبلک نیوز نے مجھے آف ائیر کردیا ۔

میڈیا کی اندرونی خبروں کے حوالے سے مشہور ویب سائٹ عمران جونیئر ڈاٹ کام پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر کل تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوجاتی ہے تو میڈیا پر مزید کئی نام پابندی کی زد میں آسکتے ہیں اور پی ٹی آئی کی حمایت کرنے والے اینکرز اور تجزیہ کار چینلز انتظامیہ کا ٹارگٹ بنیں گے۔

کسی سے بدکلامی نہ کی، نہ کرینگے

چڑھتےسورج کی سلامی نہ کی، نہ کرینگے

یہ دھرتی اپنی ماں ہے، اس سےکیا حساب؟

کسی غیر کی غلامی نہ کی، نہ کرینگے

Public News has OFF AIRED me because I REFUSED to ATTACK #ImranKhan & Defend the Culprits of the Nation

ایسی لاکھ نوکریاں وطن پر قربان✌???????? pic.twitter.com/N06kcWOXVb