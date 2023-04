شادی کی پیشکش پر سلینا جیٹلی کا مداح کو دلچسپ جواب

ممبئی(ویب ڈیسک) بھارتی اداکارہ سلینا جیٹلی کا مداح کو شادی کی پیشکش پر دلچسپ جواب ،صارفین نے توجہ مرکوز کرلی۔

تفصیلا ت کے مطابق سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر ایک مداح نے بھارتی اداکارہ سلینا جیٹلی کو شادی کی پیشکش کی جس پر اداکارہ نے رد کرتے ہوئے ایسا جواب دیا کے سب حیران ہو گئے۔ مداح نے سلینا جیٹلی کو پیغام بھیجا کہ " میری صحت ٹھیک نہیں اور میرا خیال رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، مزید صحت خراب ہونے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لیں اور مجھ سے جلد از جلد شادی کر لیں۔" اس شخص نے مزید لکھا کہ "میں گھر جمائی بننے کیلئے تیار ہون ، میری زندگی اور صحت کو بچائیں"۔

I will ask my husband and three kids and revert ! https://t.co/jIEXG8pEVD