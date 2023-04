بھارتی سیاستدان کو مسلمانوں پر الزامات لگانا مہنگا پڑگیا، بازوؤں اور ٹانگوں سے پکڑ کر اسمبلی سے باہر پھینک دیا گیا

بہار ( ویب ڈیسک ) بھارتی جنتا پارٹی ( بی جے پی ) کے رکن جیوش مشرا کو مسلمانوں پر الزامات لگانا مہنگا پڑ گیا، پولیس اہلکاروں نے انھیں بازؤں اور ٹانگوں سے پکڑ کر اسمبلی سے باہر پھینک دیا۔رپورٹس کے مطابق اپوزیشن رہنما جیوش مشرا نے نالندہ اور روہتاس میں تشدد کے حالیہ واقعات پر بہار اسمبلی میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی، اسمبلی سیشن کے دوران انہوں نے مسلمانوں پر الزام لگایا تھا کہ انھوں نے ہندوؤں پر تشدد کیا۔

جیوش مشرا کو جب اسمبلی سے باہر لے جایا جا رہا تھا تو اس دوران وہ کہتے رہے کہ یہ لوگ اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔دوسری جانب سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر بھارتی نیوز ایجنسی کے آفیشل اکاؤنٹ سے جیوش مشرا کو باہر لے جانے کی ویڈیو بھی شیئر کی گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار انہیں ہاتھوں اور بازوؤں سے اٹھا کر اسمبلی کی عمارت سے باہر لے آ کر رہے ہیں۔

Bihar News - BJP MLA Jibesh Mishra thrown out of Assembly for demanding protection for Hindus.pic.twitter.com/XPvDPxWZbA