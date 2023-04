شاہ رخ خان اور ویرات کوہلی کا ایک ساتھ رقص، ویڈیو سوشل میڈیا وائرل

ممبئی(ویب ڈیسک) بالی وڈ کے سُپر اسٹار شاہ رخ خان اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ویرات کوہلی کی ایک ساتھ رقص کرنے کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق کلکتہ کے ایڈن گارڈنز اسٹیڈیم میں شاہ رخ خان اور ویرات کوہلی نے ان کی سُپر ہٹ فلم ’پٹھان‘ کے مقبول گانے "جھومے جو پٹھان"پر مختصر رقص کیا جس کی ویڈیو سامنے آتے ہی وائرل ہوگئی۔

Seeing our #Pathaan so happy and jhooming is all we SRKians want ????

The King deserves all of it & much more ????

Thank you Knights, @KKRiders!#KKRvRCB #ShahRukhKhanpic.twitter.com/4yuBbO6k8a