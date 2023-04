ارشد شریف کے پروگرام "پاور پلے" کے سیٹ کا کیا ہوگا؟ اے آر وائی کے مالک سلمان اقبال نے اعلان کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اے آر وائی نیوز کے مالک سلمان اقبال نے اعلان کیا ہے کہ ارشد شریف کے پروگرام "پاور پلے" کا سیٹ کراچی میں ہیڈ آفس منتقل کیا جا رہا ہے جہاں اسے یادگار کے طور پر محفوظ رکھا جائے گا۔

اپنے ایک بیان میں سلمان اقبال نے کہا "شہید ارشد شریف کے پروگرام کا سیٹ ہمارے ہیڈ آفس کراچی میں منتقل کیا جا رہا ہے کیونکہ اسلام آباد آفس کرائے کی جگہ ہے۔ ان کے تمام سامان کے ساتھ سیٹ ان کی یادگار کے طور پر رکھا جائے گا۔ ہزاروں لوگ ہمارے دفاتر کا دورہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ آنے والے سالوں میں اس یاد گار کو دیکھ سکیں گے۔"

خیال رہے کہ ارشد شریف کو گزشتہ سال کینیا میں قتل کردیا گیا تھا۔ گزشتہ روز اے آر وائی انتظامیہ کی جانب سے ان کے پروگرام "پاور پلے" کا سیٹ ہٹانے کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں جن پر اے آر وائی انتظامیہ کو کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اے آر وائی کے صدر عماد یوسف کے مطابق یہ سیٹ ارشد شریف کی والدہ کی درخواست پر ہٹایا گیا ہے۔

انہوں نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا "ارشد شریف شہید کی والدہ کی درخواست پر اے آر وائی انتظامیہ نے پاور پلے کا سیٹ اسٹوڈیو سے ہٹا کر محفوظ کر لیا ہے۔ اُن کی والدہ نے میری موجودگی میں سلمان اقبال صاحب سے درخواست کی تھی کہ میرے بیٹے کے پروگرام کا نام اور سیٹ کہیں اور استعمال نہیں ہونا چاہئیے- سلمان اقبال اور اے آر وائی انتظامیہ نے آج اُن کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ اب جو بھی نیا پروگرام ہو گا وہ نئے نام کے ساتھ ہو گا- برائے مہربانی ارشد شریف شہید کے نام پر پوائینٹ اسکورنگ اور سیاست چمکانے سے گریز کریں۔ ارشد شریف ہماری ذمہ داری تھا اور ہمیشہ رہے گا۔"

