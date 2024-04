مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:99

ایک سروے

ایک نیشنل سروے جو "ME Bank" نے آسٹریلین شہریوں کے ”بات چیت کے موضوعات“ پر کروایا وہ کچھ اس طرح ہے۔

آسٹریلین شہری ہر موضوع پر بات چیت کرنے کو تیاّر ہوتے ہیں لیکن جنسیات (Sex) اور مالی معاملات دو ایسے Topics ہیں جو اُن کو Squirm کر دیتے ہیں۔ چار میں سے ایک سے بھی زیادہ آسٹریلوی اپنے مالی معاملات میں کھُل کر بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ صرف جنسیات کا موضوع زیادہ زیر بحث رہتا ہے لیکن تین میں سے ایک اِس کو بھی Off limit سمجھتا ہے۔

زیادہ لوگ سیاست، مرگ، ذاتی صحت، مذہب اور ٹیکسیز کے متعلق بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں۔ 16 فیصد لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مالی معاملات اپنی بیوی سے بھی شیئر نہیں کرتے۔ لیکن نوجوان اِس معاملے میں ذرا روشن خیال ہیں۔ تاہم مالی معاملات کو بیان کرنے سے احتراز کرنا کوئی صحت مند بات نہیں۔

سروے سے پتہ چلا کہ پانچ میں سے چار لوگ جو مالی معاملات میں بات کرنے سے گریز کرتے ہیں وہ اپنی مالی حالت کے متعلق بڑے فکر مند پائے گئے۔

Nic Emery کا کہنا ہے کہ اِس سروے سے پیش رفت ہونی چاہیے اور لوگوں کو اپنے مالی معاملات اپنے ایسے واقف کار سے ڈسکس کرنا چاہئیں جن پر اُن کو اعتماد ہو۔ اِس عمل سے آپ بہتر محسوس کرنے لگیں گے اور بیٹر فنانشل مینجمنٹ ہوگی۔

Dr. Anthony Dillon کہتے ہیں کہ لوگ اِس وجہ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے کہ اُن کی آمدنی کافی نہیں یا یہ کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اُس کے پاس دُوسروں کے مقابلے میں زیادہ دولت ہے لیکن وہ اُن طریقوں پر بات کرنے کو تیاّر ہوتے ہیں کہ کس طرح

"How to save money, how to spend money, ways to make money"

لیکن وہ یکدم جذباتی ہوجائیں گے۔ اگر آپ اُن سے یہ سوال کردیں کہ اُن کے پاس کل سرمایہ کتنا ہے۔

مُصنّف ع۔ غ جانباز کے ناول ”پریتی“ کی آسٹریلیا میں تقریب رُونمائی

ناول ”پریتی“ جو برّصغیر کی تقسیم اور پاکستان کے معرضِ وجود میں آنے والے اندوہناک واقعات کا احاطہ کیے ہوئے ہے 2014ء کے آخر میں لاہور پاکستان سے شائع ہوا۔ اِس کی یہاں تقریبِ رونمائی یکم نومبر 2015ء کو سینئر سٹیزن کلب ہال ”ریور سٹون“ کویکرز ہل آسٹریلیا میں مُنعقد ہوئی۔ تقریب کے ہال کی ڈیکوریشن ”ایونٹ آرگنائزر“ نے بڑی چابکدستی سے نہایت خوبصورت اور دِلآویز بنا دی تھی۔ اِس تقریب کی کمپیئرنگ کے فرائض مُصنّف کی بیٹی اسَماء ناز نے اَدا کیے۔

شام کے پانچ بجے تقریباً سبھی مَدعُونین جِن کی تعداد پچاس کے لگ بھگ ہوگی، اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے۔(جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)