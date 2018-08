”محمود خان کامیاب ثابت ہوں گے کیونکہ سلیم صافی نے انہیں۔۔۔“ سلیم صافی نے ایسا کیا کام کر دیا کہ معروف صحافی نے محمود خان کو وزیراعلیٰ بننے سے پہلے ہی کامیابی کی خوشخبری سنا دی؟ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی ) کے چیئرمین عمران خان نے محمود خان کو وزیراعلیٰ خیبرپختونخواہ نامزد کر دیا ہے جس پر تبصروں اور تجزیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔

سیاسی ماہرین و صحافیوں کا ایک گروپ ان کی نامزدگی کو اچھا قرار دے رہا ہے تو کچھ لوگوں نے ان کی نامزدگی کو کپتان کی غلط چال قرار دیا ہے تاہم سلیم صافی نے محمود خان کے نامزد ہوتے ہی اپنے تبصرے میں ایسی بات کہہ دی کہ دوسرے ٹی وی چینل سے وابستہ صحافی خاور گھمن سے رہا نہ گیا، جنہوں نے ایسا جواب دیدیا کہ ہر کوئی حیران رہ گیا۔

خاور گھمن نے ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”ہمارے دوست سلیم صافی وزیراعلیٰ خیبرپختونخواہ کیلئے محمود خان کی نامزدگی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے، محمود خان ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ کیونکہ خیبرپختونخواہ کے بارے میں سلیم صافی کی پیش گوئیاں اب تک بالکل غلط ثابت ہوئی ہیں۔“

