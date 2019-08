مسلم لیگ ن کے سینیٹر مشاہد اللہ خان ہسپتال میں داخل، کس چیز کی سرجری کی گئی؟ بیٹے نے تصاویر جاری کردیں

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کے سینیٹر مشاہد اللہ خان کو طبیعت کی خرابی کے باعث ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں ان کی سرجری کی گئی ہے۔

سینیٹر مشاہد اللہ خان کے صاحبزادے ڈاکٹر افنان اللہ خان نے ٹوئٹر پر اپنے والد کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ جمعرات کی صبح ان کے والد کا ہرنیا کا آپریشن کیا گیا ہے، جو اللہ کی مہربانی سے کامیاب رہا ہے۔ ڈاکٹر افنان اللہ نے بتایا کہ ان کے والد تیزی سے روبصحت ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کی صحتیابی کی دعاﺅں کی درخواست بھی کی۔

My father Mushahid Ullah Khan had a surgical operation today in the morning to treat hurnea in his stomach

By the grace of Allah, the operation was a success

He is now recovering. Please make special prayers for his quick recovery@Mushahidullahkh pic.twitter.com/G2FFm6v05S