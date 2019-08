بھارت کو اب تک کا بڑا جھٹکا، انڈین ایئر فورس کا سب سے جدید ترین طیارہ تباہ ہوگیا

آسام (ڈیلی پاکستان آن لائن) آسام میں بھارتی فضائیہ کا طیارہ گر کر تباہ ہوگیا ، طیارہ ٹریننگ مشن پر تھا ، طیارے میں موجود دونوں پائلٹ زخمی ہوگئے ۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ریاست آسام میں تیج پور کے قریب بھارتی فضائیہ کا سخوئی تھرٹی گر کر تباہ ہوگیا ، طیارہ تربیتی پرواز پر تھا ۔ گرتے ہی طیارے میں آگ لگ گئی اور مکمل طور پر جل کر تباہ ہوگیا، طیارے میں موجود دونوں پائلٹ زخمی ہوگئے جن کو ہسپتال منتقل کردیاگیا ہے ۔ حکام نے واقعہ کی انکوائری کاحکم دیدیا ہے ۔

واضح رہے کہ بھارتی فضائیہ کے طیارے اکثر وبیشتر حادثات کا شکار ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بھارتی پائلٹ ان کو موت کے تابوت بھی قراردیتے ہیں۔

An Indian Air Force Sukhoi-30MKI has crashed in a Tezpur,India.

The aircraft took off from Salonibari Air Force Station, IAF has lost SU30 this time due to "technical problem" pic.twitter.com/eEvUfoLWhE