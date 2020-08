سیاسی تبدیلی کے ذرائع سیاسی تبدیلی کے ذرائع

انسان کی ہمیشہ سے یہ کو شش رہی ہے کہ اپنے معا شی اور سماجی حالات میں بہتری لائے اور ظاہر ہے کہ اس مقصد کیلئے سیاسی نظام کی اہمیت کلیدی ہوتی ہے۔کسی بھی ریاست کے سیاسی نظام، آئین، قوانین اور انصاف کے پیمانوں سے ہی یہ طے ہو تا ہے کہ یہ ریاست اپنے شہریوں کو کس حد تک بہتر سماجی اور معاشی نظام فراہم کر پا رہی ہے خاص طور پر 19ویں اور 20ویں صدی میں انسانوں کو اس با ت کازیا دہ شعور ہو چکاہے کہ سیاسی جدو جہد کر کے اپنے معاشی حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ ا س عرصے میں بہت سی سیاسی تحریکیں اور انقلابات بھی رونما ہوئے۔سیاسی تحریک اور مقاصد کیلئے پر تشدد یا عدم تشدد پر مبنی راستہ اختیار کرنے کی بحث بہت پرانی ہے۔اس حوالے سے دو بنیا دی مکتبہ فکر ہیں ایک کے مطابق کسی بھی سیاسی تحریک کو اپنے مقا صد حاصل کرنے کیلئے پر تشدد راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جبکہ دوسرے مکتبہ فکر کے مطابق سیاسی مقاصد پر تشدد طریقوں کے بغیر بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ ہڑتال، پرامن احتجاج، عدم تعاون، جلسے اور جلوسوں کے ذ ریعے بھی سیاسی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔اس حوالے سے ہمارے پاس حالیہ عرصے میں ایک اہم علمی اور فکری مثال سامنے آئی ہے۔امریکہ کی ہاروڈ یونی ورسٹی سے وابستہ علم سیاسیات کی ماہر استاد اور مفکرایر یکا چینووتھ کا 2006تک یہی نظریہ تھا کہ ایسی سیاسی تحریکیں زیادہ کا میاب رہتی ہیں جن میں تشدد کا سہارا لیا جا تا ہے۔2006تک ایر یکا چینووتھ نے دہشت گردی، خانہ جنگی، روس، چین، فرانس اور امریکہ میں رونما ہونے والے بڑے انقلابات کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سیاسی اور سماجی تبدیلی کیلئے پرتشدد طریقے زیا دہ کامیاب رہے ہیں۔تاہم جب ایر یکا چینووتھ کو یہ کہا گیا کہ وہ اس موقف کو مکمل اور باضابطہ تحقیق کے ذریعے ثابت کرے تو ایر یکا چینووتھ نے اس پر با قاعدہ تحقیق کا آغا ز کیا اس تحقیق کا نتیجہ ان کی کتاب

Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict,کی صورت میں سامنے آیا۔اس کتاب میں ایر یکا چینووتھ نے علمی دیانت کے ساتھ اعتراف کیا کہ سیاسی تحریکوں کی کامیابی کو لیکر اس کا پہلا موقف صحیح نہیں تھا۔ ایر یکا چینووتھ نے 1900سے2006تک چلنے والی ایسی پر تشدد اور عدم تشدد(ہڑتال، احتجاج، عدم تعاون، جلسے اور جلوس) پر مبنی تحریکوں کا ڈیٹا حاصل کیا کہ جن کا مقصد علا قائی آزادی یا حکومت سے نجات حاصل کرنا تھا۔اس حوالے سے اس عرصے کے دوران 323تحریکوں کا مطا لعہ کیا گیا۔اور ان تحریکوں کی کا میا بی میں 160چھوٹے اور بڑے پیمانوں جیسے ان تحریکوں میں عوام کی شمولیت، ریاست کا کردار اور طر یقہ کار کو اپنے سامنے رکھا گیا۔ ایر یکا چینووتھ نے اس تحقیق سے ثابت کیا عدم تشدد پر مبنی تحریکیں پر تشدد تحریکوں کے مقابلے میں زیا دہ کامیاب رہیں۔

ایر یکا چینووتھ کے مطابق عدم تشدد کے ذریعے جو تحریکیں کامیا ب ہو ئیں ان میں چا ر بڑے عوامل نے اہم کردار ادا کیا۔سب سے پہلا عامل تحریک میں شامل افراد یا گروہوں کی تعداد کا ہوتا ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے مقصد سے جڑے رہے۔دوسرا یہ کہ ایسی تحریکوں کو کامیاب ہونے کیلئے اسٹیٹس کو کی حامل اشرافیہ کے کسی دھڑے کو اپنے ساتھ ملانا یا پھر پرانے نظام سے مفاد حاصل کرنے والی اشرافیہ کے طبقات کو با لکل کمزور کر دینا ہوتا ہے۔یہاں اشرافیہ سے مراد سرمایہ کار، تا جر اور سیکورٹی فورسز کے اداروں سے ہے۔ تیسرا ایسی تحریکوں میں احتجاج کے طریقوں میں مختلف طریقے اپنا ئے گئے نہ کہ ایک ہی طر یقے پر انحصار کیا گیا۔چوتھا اور انتہائی اہم عامل یہ کہ جب ایسی تحریکوں کو ریاست دبا نے کی کوشش کرتی تو ان تحریکوں نے اس کے جواب میں تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیاکیو نکہ اگر وہ جذبات میں آکرتشدد کا راستہ اختیار کر لیتی تو ریاست کیلئے ایسی تحریکوں کو کچلنا بہت زیا دہ آسان ہو جا تا۔کامیاب ہونے والی سیاسی تحریکیں احتجاج، ہڑتال اور معاشی عدم تعاون کا منصوبہ بنا تے ہوئے طویل دورانیہ کی منصوبہ بندی کر تیں۔ فنڈز اور خوراک وغیرہ کیلئے مناسب بندوبست کیا جا تا۔ ایر یکا چینووتھ اس حوالے سے جنوبی افریقہ کی مثال دیتی ہیں۔

جنوبی افریقہ کی تحریک کے دوران سفید فام اشرا فیہ کے بزنس اور کاروبار کا بائیکاٹ کیا گیا۔سیاہ فام افراد، کا رخانوں اور صنعتوں میں محنت مزدوری تو کرتے رہے اور اپنی اجرت بھی لیتے رہے مگر وہ اپنے پیسوں سے سفید فام سرمایہ کاروں کے کارخانوں میں بنی اشیاء نہیں خریدتے تھے۔اس معاشی با ئیکاٹ سے سفید فام سرمایہ کا ر اور تاجر معاشی اعتبار سے تباہ ہو گئے۔اور پھر انہی سفید فام سرمایہ داروں اور تا جروں کو اپنی حکومت سے مطا لبہ کرنا پڑا کہ سیاہ فام افراد کو انکے حقوق دیے جائیں۔1989میں ڈی کلارک جنوبی افریقہ کے صدر بنے اور انہوں نے نیلسن مینڈیلا کی جما عت افریقن نیشنل کا نگرس سے مذاکرات کا آغاز کیا۔جنوبی افریقہ میں آزادانہ انتخابات کر وائے گئے اور افریقن نیشنل کا نگرس ان انتخابات میں کامیاب ہوئی۔ایر یکا چینووتھ کے مطابق اس سیاسی جدوجہد کے دوران افریقن نیشنل کا نگرس نے طویل منصوبہ بندی کررکھی تھی۔اور وہ اس میں کامیاب بھی رہی۔ایر یکا چینووتھ کے مطابق 1900سے 2006تک ایسی سیاسی تحریکیں کا میا ب رہیں کہ جن کو عوام کی کل آبادی کے صرف3.5فیصد تک کی حمایت ملی۔ایسے ممالک میں جہاں پر سیاسی مقاصد کیلئے عدم تشدد پر مبنی طر یقے اپنا ئے گئے ان میں جمہوری تسلسل ان ریاستوں کے مقابلے میں دس گنا زیا دہ رہا کہ جہاں پر سیاسی مقاصد کیلئے پر تشدد طریقے اختیار کیے گئے۔

جیسا کہ کالم کے آغاز میں ذکر کیا گیا ہے کہ سیاسی مقاصد کے حصول کیلئے پر تشدد یا عدم تشدد پر مبنی احتجاج کی بحث بہت پرانی ہے۔اگر ہم برصغیر کی مثال کو سامنے رکھیں تو ہمیں 1857سے1947تک انگریزی راج کے خلاف دونوں طرح کی تحریکیں نظر آئیں گی۔ کانگرس جہاں مہا تما گا ندھی کے تحت آزادی کیلئے عدم تشدد کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھی تو وہیں دوسر ی طرف کانگرس کے ہی اندر سبھاش چندر بوس کی صورت میں ایک دوسرا نکتہ نظر بھی سامنے آیا بوس نے دوسری جنگ عظیم کے دوران جا پان کی مدد سے ”انڈین نیشنل آرمی“ بنائی اور انگر یزی راج کے خلاف با قاعدہ جنگ کا اعلان کیا۔تاہم بر صغیر کے معروض میں کانگرس اور مسلم لیگ کی صورت میں ایسی سیاسی جما عتیں ہی کامیا ب رہیں کہ جنہوں نے تشدد کا راستہ اپنانے کی بجائے احتجاج کے کئی دوسرے طریقوں جیسے عدم تعان، ہڑتال جلسے اور جلوسوں کا راستہ اختیار کیا۔سیاسی تحریکوں کی کامیابی یا نا کامی میں معروض کا بھی بڑا عمل دخل ہو تا ہے۔جیسا کہ 20ویں صدی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جن ریاستوں میں سخت گیر آمریتیں یا شاہی حکومتیں رہیں تو انکے خلاف پر تشدد تحریکیں بھی مقبول ہوئیں اور ایسے جمہوری ممالک جہاں پر اظہار رائے کی آزادی رہی اور عوام کو پر امن احتجاج کا حق دیا گیا ایسے معاشروں میں عدم تشدد کے طر یقوں سے بھی حکومتیں ختم کی جا تی رہیں۔سیاسی تحریکوں میں پر تشدد اور عدم تشدد پر مبنی طریقہ کا ر کا سوال اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ایر یکا چینووتھ نے اس پر ٹھوس تحقیق کرکے سیاسیات اور سیاسی تحریکیوں کے طا لب علموں کی بھر پور راہنمائی کی ہے۔