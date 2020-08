ڈی ایچ اے بہاولپور اور تین بڑے کاروباری گروپس میں معاہدے ڈی ایچ اے بہاولپور اور تین بڑے کاروباری گروپس میں معاہدے

بہاولپور(پ ر)ڈی ایچ اے بہاولپور اور ملک کے تین بڑے کاروباری گروپس کے مابین مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی پروقار تقریب کا انعقاد ہوا۔ TAS International Group گروپ کے ساتھ Theme Park اور Signature villas کی تعمیر، SOLIS Energy Solution (Pvt) Ltd کے ساتھ Solar Energy Solution جبکہ PACE Pakistan (Pvt) Ltd کے ساتھ جدید شاپنگ مال اور کم لاگت کے رہائشی مکانوں کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی GOC 35 Div، میجر جنرل محمد اعجاز مرزا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈی ایچ اے بہاولپور انتظامیہ کی انتھک محنت کو سراہا اور کہا کہ اس کامیابی سے ڈی ایچ اے صارفین کے اعتماد میں مزید اضافہ ہوگا۔ پراجیکٹ ڈائریکٹر، ڈی ایچ اے بہاولپور، بریگیڈیئر محمد عثمان نے کہا کہ آج ہونے والے MoUs سے روزگار اور کاروبار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ TAS International Group گروپ کے CEO، طارق سادات نے مہانوں کو بتایا کہ ان کا ادارہ ڈی ایچ اے بہاولپور میں مختلف منصوبہ جات کے قیام کی منصوبہ بندی کررہا ہے جن میں عالمی معیار کا انٹرٹینمنٹ پارک، خوبصورت جھیل کے قیام کے ساتھ Water Front Properties، سیگنیچر ولاز، فلک بوس عمارت، گالف کورس اور فائیو سٹار ہوٹل کاقیام قابل ذکر ہیں۔ SOLIS گروپ کے CEO، فرمان لودھی نے ڈی ایچ اے کی انتظامیہ کی بلاتعطل بجلی کی فراہمی کیلئے شمسی توانائی کی ٹیکنالوجی کو متعارف کروانے کی کاوشوں کو سراہا اور PACE Pakistan (Pvt) Ltd کے ڈی ایچ اے میں جدید سہولیات سے آراستہ Villas اور شاپنگ مال کے لئے PACE Pakistan (Pvt) Ltd کے انتخاب پر ڈی ایچ اے اور اس کے کسٹمرز کی امیدوں پر پورا اترنے کے مسمم ارادے کا اظہار کیا۔

آخر میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ ڈی ایچ اے بہاولپور کی جانب سے سیکرٹری، کرنل احمد سعید جان نے تینوں گروپس کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کئے۔