  گوگل کا ’سیف فولڈر ’کے نام سے نیا  فیچر متعارف

کراچی(پ ر)گوگل نے اپنیFiles ایپ میں ’Safe Folder ’کے نام سے ایک نیا فیچر متعارف کرایا ہے۔ Filesایپ کے اِس وقت دنیا بھر میں 150 ملین سے زیادہ استعمال کنندگان ہیں اور دسمبر، 2017ء میں متعارف کرائے جانے کے وقت سے اب تک ایک کھرب (trillion) فائلوں کو حذف کیا جا چکا ہے۔ابتداء میں یہ فیچر 2ملین سے زائد استعمال کنندگان کو دستیاب ہوگا اور پھر،آئندہ چند ہفتوں کے دوران، بتدریج توسیع دے کر Files کے تمام استعمال کنندگان کو رسائی دے دی جائے گی۔’Safe Folder ’ایک محفوظ4-digit فولڈر ہے جسے PIN کی مدد سے انکرپٹ (encrypt)کیا گیا ہے اور لوگوں کو بآسانی اپنی اہم دستاویزات، تصاویر، ویڈیوز اور آڈیو فائلیں اسٹور کرنے کے قابل بنانے کے علاوہ اُن کی ذاتی فائلوں کو دیگر افراد کے ذریعے کھولنے یا ان تک رسائی سے محفوظ رکھتا ہے۔یہ فیچر استعمال کنندگان کو اپنے کنٹنٹس کے اسکرین شاٹ یا اسکرین ریکارڈنگ لینے سے بھی باز رکھتا ہے۔ جیسے ہی ایپ سے باہر سوئچ کیا جائے، یہ فوراً لاک ہو جاتا ہے تاکہ، بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود اس کے کنٹنٹ تک رسائی ممکن نہ ہو سکے اور دوبارہ داخلے کی صورت میں ایک مرتبہ پھر PIN طلب کرتا ہے۔

Files کو ابتداء میں ایسے لوگوں کے لیے تخلیق کیا گیا تھا جن کے فون میں اسٹوریج کی گنجائش کم ہو اور جن میں اکثریت پاکستان،بھارت، نائجیریا اور برازیل جیسے ممالک میں رہتی ہے۔’Safe Folder ’ فیچراْن ممالک کے لوگوں کے لیے بھی تخلیق کیا گیا ہے جو وقتاً فوقتاً اپنی ڈیوائس دوستوں اور گھرکے افراد کو استعمال کے لیے دیتے رہتے ہیں۔اس فیچر کے بارے میں گوگل کے پروڈکٹ مینجر، یورس وان مینز(Joris van Mens) نے کہا:”ڈیوائس شیئرنگ کی مشق ایک عالمی معاملہ ہے اور بالخصوص ایسی جگہوں پرجہاں اسمارٹ فونز کا استعمال بہت محدود ہے اور وسائل کی شیئرنگ کے حوالے سے ثقافتی روایات مضبوط ہیں۔“ یورس وان مینز نے مزید کہا:”ہم جہاں پرائیویسی کو ہر شخص کے لیے ایک مختلف انداز میں دیکھتے ہیں، یہ فیچر ایک ایسا طریقہ ہے جو لوگوں کو زیادہ کنٹرول فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اپنے ذاتی کنٹنٹ کا بہتر نظم و نسق کر سکیں، حتی کہ ڈیوائسز کی شیئرنگ کی صورت میں بھی۔“

Files جگہ خالی کرنے، کنٹنٹ کا نظم و نسق کرنے اور فائلوں کی شیئرنگ میں مدد فراہم کرتا رہے گا۔اپنے متعارف کرائے جانے کے وقت سے اب تک یہ فیچر اپنے استعمال کنندگان کی درج ذیل طریقوں سے مدد کر چکا ہے:

٭ ایک کھرب (trillion)سے زائد فائلوں کو حذف کرچکا ہے جس کے لیے استعمال کنندگان کو 30,000 برسوں سے زائد کا عرصہ درکار ہوتا اگر وہ ڈپلیکیٹ، پرانے لطیفے یا غیر ضروری فائلوں کو ہر سیکنڈ ذاتی طور پر حذف کرتے۔

٭ لوگوں کے فون پر 400 پیٹا بائٹ (petabytes) سے زیادہ جگہ کی بچت – جو تقریباً 1,400 برس کے برابر نان-اسٹاپ HD ویڈیو ریکارڈنگ کے برابر ہے۔

٭ ہرسیکنڈ میں 12GB جگہ خالی کرنا، جو فی سیکنڈ 5,000 تصاویر کے برابر ہے۔

Files گوگل پلے اسٹور(Google Play Store) پر اور 80زبانوں میں ایسے تمام فونز کے لیے دستیاب ہے جوAndroid 5.0 (Lollipop) یا اُس سے زیادہ درجے کے آپریٹنگ سسٹم پر کام کرتے ہیں جبکہ’Safe Folder ’کا فیچرAndroid 8.0 (Oreo)اور اس سے اوپر درجے کے آپریٹنگ سسٹم کے لیے دستیاب ہے۔مزید معلومات کے لیے files.google.com کا وزٹ کیجیے۔

