راہول گاندھی کی غیر ذمہ دارانہ پوسٹ پر ٹویٹر نے ان کا اکاؤنٹ معطل کردیا

نئی دہلی ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) کانگریس کے سابق صدر راہول گاندھی کا ٹویٹر اکاؤنٹ معطل کر دیا گیا ، کانگریس کے مطابق بحالی کیلئے اقدامات کر رہے ہیں ۔

راہول گاندھی کی جانب سے دہلی میں مبینہ زیادتی اور قتل کیس کی 9سالہ متاثرہ بچی کے والدین سے ملاقات کی تصویر شیئر کی گئی تھی ، ٹویٹر کی جانب سے یہ تصویر دو روز قبل ہٹا دی گئی تھی تاہم اب راہول گاندھی کا ٹویٹر اکاؤنٹ معطل کر دیا گیا ہے جس کی تصدیق کانگریس کے آفیشل ٹویٹر سے کی گئی ہے ۔

The account has been temporarily locked. https://t.co/MYqpC8OeIb