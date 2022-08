سیلفیاں لینے کی کوشش میں مصروف نوجوانوں کی ہاتھیوں نے دوڑ لگوادی، ویڈیووائرل

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں چند نوجوان گاڑی پر جا رہے ہوتے ہیں کہ سامنے سے سڑک پر ہاتھیوں کا ایک غول آ جاتا ہے۔ ہاتھیوں کو دیکھ کر نوجوان گاڑی سے نکل کر ان کے سامنے سیلفیاں لینے اور ویڈیوبنانے لگتے ہیں مگر اس دوران ہاتھی ایسا کام کر دیتے ہیں کہ دیکھ کر ہی آدمی خوفزدہ رہ جائے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق مائیکروبلاکنگ پلیٹ فارم ٹوئٹر پر اس واقعے کی ویڈیو خاتون آئی اے ایس آفیسر سپریا سہو کی طرف سے پوسٹ کی گئی ہے۔

Selfie craze with wildlife can be deadly. These people were simply lucky that these gentle giants chose to pardon their behaviour. Otherwise, it does not take much for mighty elephants to teach people a lesson. video-shared pic.twitter.com/tdxxIDlA03