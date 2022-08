ایشیا کپ کیلئے بھارت کے سکواڈ کا اعلان، ویرات کوہلی کی واپسی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) نے ایشیا کپ 2022 کیلئے 15 رکنی سکواڈ کا اعلان کردیا۔ بھارتی ٹیم کی قیادت روہت شرما کریں گے جب کہ ویرات کوہلی اور کے ایل راہول نے ٹیم میں کم بیک کیا ہے۔

بی سی سی آئی کے مطابق فاسٹ باؤلر جسپریت بمرا اور ہرشل پٹیل انجریز کے باعث سکواڈ میں جگہ نہیں بنا پائے ۔ دونوں کھلاڑی بنگلور میں علاج کروا رہے ہیں۔ شریاس ایئر، اکسر پٹیل اور دیپک چہار کو سٹینڈ بائی کے طور پر رکھا گیا ہے۔

انڈیا کے 15 رکنی سکواڈ میں سوریا کمار یادیو، رشبھ پنت، دنیش کارتھک، ہردیک پانڈیا، رویندرا جدیجا، ایشون شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھونیشور کمار ، یزویندر چاہل، روی بشنوئی، ارشدیپ سنگھ، اویس خان، دیپک ہوڈا بھی بھارتی سکواڈ کا حصہ ہوں گے۔

