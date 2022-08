مجھے لمبا ہیٹ پسند تھا ، ہمارے اردگرد گٹار کی دُھن ایسے بج رہی تھی جیسے پرندے اپنے پر پھڑپھڑا رہے ہوں مجھے لمبا ہیٹ پسند تھا ، ہمارے اردگرد گٹار کی دُھن ایسے بج رہی تھی جیسے پرندے ...

مترجم:علی عباس

قسط: 40

"Blues Away"میرے ابتدائی گیتوں میں سے ایک تھا۔ اور اگرچہ میں نے اِسے دوبارہ کبھی نہیں گایا،لیکن میں اسے سُن کر پریشان نہیں ہوتا۔ اگرمیں اس سارے کام کے بعد اپنے گیتوں کو ناپسند کرنا ترک کر دیتا تو میں اس شعبے میں ترقی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دل شکستگی کے جذبات پر قابو پانے کے حوالے سے ایک دھیما گیت ہے۔ میں اپنی اندرونی کیفیات کو پوشیدہ رکھنے کےلئے جیکی ولسن کے گیت "Lonely Teardrops" کی طرح قہقہے لگانے جا رہا تھا۔

ہم نے جب’ ’ ایپک‘ ‘کےلئے بنائی گئی’ ’ دی جیکسنز“ کی اولین البم کا کوردیکھا تو ہمیں حیرت ہوئی کہ ہم سب ایک جیسے دکھائی دے رہے تھے۔ حتیٰ کہ ٹیٹو دبلا پتلا نظر آرہا تھا۔ اُس وقت میرے سر پہ گھنگریالے بالوں کا’ ’ تاج“ آراستہ تھا، چنانچہ میرا خیال ہے کہ مجھ میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ایک بار ہم اپنے نئے گیت مثال کے طور پر "Enjoy Yourself"اور "Show You the Way To Go"پرفارم کر رہے تھے، لوگ جانتے تھے کہ میں تاحال بائیں جانب سے دوسرے نمبرپر اور سب کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرے انتہائی دائیں جانب رینڈی نے ٹیٹو کی پرانی جگہ سنبھال لی تھی اور ٹیٹو جرمین کی جگہ پر چلا گیا تھا۔ مجھے اس ساری ترتیب کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں ایک وقت لگا، جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا تھا، اس میں ٹیٹو کا کوئی قصور نہیں تھا۔

دونوں گیت مستی سے بھرپور تھے۔ "Enjoy Yourself"ناچنے کےلئے اچھا تھا۔ اس میں گٹارکی مترنم دُھنوں اور باجے کا بہتر استعمال کیا گیا تھا جو مجھے پسند آیا تھا۔ یہ نمبر ایک گیت بھی تھا۔ مجھے "Show You The Way to Go" ذرا زیادہ پسند آیا تھا کیونکہ اس نے ثابت کیا تھا کہ ایپک ہماری گلوکاری کے حوالے سے کس قدر لطیف جذبات رکھتا ہے۔ ہم اس گیت میں ہر طرف دکھائی دے رہے تھے اور یہ ہمارا بہترین گیت تھا۔ مجھے لمبا ہیٹ پسند تھا اور ہمارے اردگرد گٹار کی دُھن ایسے بج رہی تھی جیسے پرندے اپنے پر پھڑپھڑا رہے ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ یہ گیت زیادہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔

اگرچہ ہم اس کی زیادہ تفصیل بیان نہیں کر سکتے، ہم اس گیت "Living Together" میں اپنے حالات کا درست اندازہ نہیں لگا سکے تھے جو کینی اور لیون نے ہمیں ذہن میں رکھتے ہوئے تخلیق کیا تھا۔ ”اگر ہم اپنے تعلقات کو مستحکم کرنے کےلئے کوشاں ہوں گے تواُس صورت میں ہم ایک خاندان کی شکل اختیار کر لیں گے۔ کیا تم نے بہت اچھا وقت گزارا ہے لیکن کیا تم آگاہ نہیں ہو کہ دیر ہو رہی ہے۔“ انہوں نے "Blackstabbers"کی طرح گٹار کی دُھنوں کو بجایا تھا لیکن یہ جیکسنز کا پیغام تھا، اگرچہ اس کا انداز جیکسنز سے قطعی طور پر مختلف تھا۔

گیمبل اور ہف نے اگلی البم کے لئے کافی گیت لکھ لئے تھے۔ ہم اس تجربے سے آگاہ ہو گئے تھے کہ وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہے ہیں، اس دوران ہم اپنی کچھ شناخت کھو رہے تھے۔ ہمارے لئے باعث صد افتخار تھا کہ ہم فلی کے رُکن تھے لیکن یہ ہمارے لئے کافی نہیں تھا۔ ہم ہر وہ کام کرنے کے بارے میں سنجیدہ تھے جو ہم گزشتہ کئی برسوں سے کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم اپنے اینکائنو سٹوڈیو واپس آگئے تھے اور ایک خاندان کی حیثیت سے دوبارہ کام کرنے لگے تھے۔

ایپک کے ساتھ ریلیز ہونے والی ہماری دوسری البم "Going Places"اولین البم سے مختلف تھی۔ اس میں سبق آموز گیت زیادہ اور ناچنے پر اُبھارنے والے گیت کم شامل تھے۔ ہمیں علم تھا کہ اَمن کے فروغ کا پیغام اور موسیقی کے ذریعے لوگوں کے احساسات میں تلاطم پیدا کرنا بہتر ہے لیکن یہ دوبارہ او جیز کے پرانے گیت "Love Train" سے زیادہ مشابہہ تھا اور یہ ہمارا انداز نہیں تھا۔

ہو سکتا ہے کہ یہ منفی اَمر نہ ہو کہ "Going Places"میں زیادہ کامیاب پاپ گیت شامل نہیں تھے کیونکہ اس میں نائٹ کلبوں کی اولین پسند "Different Kind of Lady"موجود تھا۔ اِسے کیسٹ کی پہلی سائیڈ کے وسط میں جگہ دی گئی تھی، چنانچہ اس کے دونوں اطراف میں گیمبل اور ہف کے دو گیت شامل تھے اور ہمارا گیت ان دونوں کے درمیان آگ کے شعلے کی طرح روشن ہوا تھا۔ یہ گیت بینڈ کی حقیقی تخلیق تھا۔ اس میں فلی کی موسیقی نے ایک کے بعد دوسرا خوشی کا لمحہ تخلیق کیا تھا جیسا کہ ہمیں امید تھی۔ یہ وہ احساس تھا جسے ہم نے تخلیق کرنے کی کوشش کی تھی جب ہم ایپک کا حصہ بننے سے پہلے اپنے پرانے دوست بوبی ٹیلی کےلئے تعارفی کیسٹ بنا رہے تھے۔ کینی اور لیون نے گیت کو حتمی شکل دی تھی لیکن ہم نے اسے خود بنایا تھا۔)جاری ہے )

