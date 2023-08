عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتھہ کی گرفتار ی کی اطلاعات

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی وکالت کرنے والے نعیم حیدر پنجوتھہ کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں ، اس حوالے سے ان کے ساتھی وکیل شیر افضل خان مروت کا اپنے ٹویٹر پیغام میں کہنا ہے کہ نعیم حیدر پنجوتھہ ایڈووکیٹ کو مبینہ طور پر ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ ہمایوں دلاور کی فیس بک پوسٹس کی انکوائری میں شامل ہونے کے لیے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر گئے تھے ۔ ان کے کلرک عثمان نے ان کی حراست کی تصدیق کی ہے لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ نعیم کو باضابطہ طور پر گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں کیونکہ ایف آئی آر براہ راست اور اسلام آباد ہائیکورٹ کی اجازت کے بغیر درج نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ اقدامات قانونی برادری کو متحد کریں گے اور عمران خان کی قانونی ٹیم اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے باز نہیں آئے گی۔

Naeem Haider Panjotha Adv has reportedly been arrested by FIA. He went to FIA headquarters to join inquiry in Humayun Dilawar's Facebook posts. His clerk Usman has confirmed his detention but it is not yet clear as to whether Naeem has formally been arrested or not because the…