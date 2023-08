دبئی(مانیٹرنگ ڈیسک) موسمی صورتحال سمیت کسی بھی پرواز کے لیٹ ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں تاہم آپ کو یہ سن کر سخت حیرت ہو گی کہ گزشتہ روز دبئی میں ایک ہوائی جہاز میں موجود ریچھ کھل جانے کی وجہ سے پرواز تاخیر کا شکار ہو گئی۔ نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق یہ پرواز عراقی ایئرویز کی تھی جو عراق کے دارالحکومت بغداد سے دبئی پہنچی تھی۔

اس پرواز کو دبئی میں مسافروں کو اتارنے کے بعد فوری طور پر واپس بغداد کے لیے روانہ ہونا تھا تاہم اس میں بغداد سے لایا جانے والا ریچھ اپنے پنجرے سے باہر نکل آنے پر پرواز کی واپسی میں کئی گھنٹے کی تاخیر ہو گئی۔ عملے کی طرف سے ریسکیوعملے کو بلایا گیا جنہوں نے ریچھ کو بے ہوش کرکے جہاز سے اتارا۔

Bear breaks out from a container in the cargo hold of an Iraqi Airways flight from Baghdad to Dubai - https://t.co/5KJeGp3orA pic.twitter.com/HicKz2An0H