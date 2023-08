پہلے ہی معلوم تھا پاکستان ورلڈکپ کیلئے بھارت آئے گا، بھارتی کمنٹیٹر کا طنز

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی کمنٹیٹر ہرشا بھوگلے نے ورلڈکپ 2023 میں پاکستانی ٹیم کی شرکت پر کمنٹ کرکے نیا تنازعہ کھڑا کردیا۔

گزشتہ روز ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو آئندہ آئی سی سی ورلڈکپ 2023ء میں شرکت کے لیے ہندوستان بھیجنے کا فیصلہ کیا، جس پر بھارتی کمنٹیٹر ہرشا بھوگلے نے کمنٹ کرتے ہوئے لکھا کہ منحرف بیانات، عظیم الشان اعلانات کو بھول جاؤ، ہمیں 2 ماہ پہلے ہی معلوم تھا پاکستان ورلڈکپ کیلئے بھارت آئے گا۔

جس پر پاکستانی شائقین کرکٹ نے ہرشا بھوگلے کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ معروف کمنٹیٹر کا بیان توہین آمیز ہے، انہیں تکبر اور سیاست کو کھیل میں نہیں لانا چاہیے تھا۔

Such a sad downfall of one the great commentators of the game. The entitlement, arrogance and politics this guy now brings into the game is so annoying. He should be an ambassador for the sport first and put aside his personal/ political agendas. https://t.co/NjQfZ3hQBn