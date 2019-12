دنیا فاونڈیشن اور اخوت کے اشتراک سے کسانوں کیلئے سیمینارکا انعقاد دنیا فاونڈیشن اور اخوت کے اشتراک سے کسانوں کیلئے سیمینارکا انعقاد

لاہور (پ ر)دنیا فاونڈیشن اور اخوت کے اشتراک سے آغاز کردہ”قصور مواخات پروگرام“(Voices of the Poor) کی تعارفی تقریب کا انعقاد یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب میں کیا گیا۔ قصور مواخات پروگرام دنیا فاونڈیشن اور اخوت کی ایک مشتر کہ کاوش ہے۔اس پروگرام کا مقصد شراکت داری اور خود مختاری کے اصولوں پر کاربند رہ کر دیہی آبادی کی سپورٹ کرنا ہے تاکہ انکومعاشی اور معاشرتی طور پر متحرک کیا جائے۔تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر امجد ثاقب، بانی اخوت تھے۔ نامور کالم نویس اور تجزیہ کار ہارون رشید نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے آغاز میں خدیجہ عامر نے قصور مواخات پروگرام کے تصور اور طریقہ کار پر روشنی ڈالی اور فضا ظہیر نے ماڈریٹر کے فرائض سر انجام دیے۔ تقریب کے شرکا ء میں طلبہ و طالبات کے ساتھ ساتھ مختلف شعبہ زندگی سے سے تعلق رکھنے والی شخصیات شامل تھیں۔ تقریب کا ایک حصہ قصور مواخات پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد کی حقیقی کہانیوں پر مبنی تھا۔ یہ مختصر ویڈیوز اِن افراد اور گھر انوں پر مشتمل تھیں جنہوں نے قصور مواخات پروگرام کے زریعے دیہی برادری کی معاشی و معاشرتی ترقی کو یقینی بنایا۔ انھیں تقریب کے دوران ”رئیل لائف ہیروز“ کے خطاب سے نوازاگیا۔ اخوت فاونڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب نے ”لسننگ ٹو دا وائسز آف دی پور (Listening to the Voices of Poor)کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر امجد نے اپنے وسیع تجربہ کی روشنی میں تقریب کے شرکا کو شراکت داری ترقی پر مبنی اقدامات سے آگاہ کیا جن کے پیشِ نظر دیہی برادری کے افراد نے باہمی تعاون اور مواخات کے جذبہ کے ذریعے معاشی و معاشرتی بحالی کو یقینی بنایا۔ میاں عامر محمود بانی دنیا فاونڈیشن نے بھی شرکا سے خطاب کیا اور مواخات کے موضوع پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ طلبہ اور ماہرین تعلیم کو یکساں طور پر ملک و قوم کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا پیغام بھی دیا۔

تاکہ دیہی برادریوں میں پائیدار تبدیلی کا فروغ ممکن ہو سکے۔ تقریب کے اختتام پر شرکا کے ساتھ سوالات جوابات کے سلسلہ ہوا جس میں شرکا کو مواخات کے معنی ِ، مقصداور اہمیت سمجھنے میں مدد ملی۔قصور مواخات پروگرام کے تحت اب تک ضلع قصور کی 3 یونین کونسلوں کے7دیہات سے تعلق رکھنے والے 2000 سے زائد خاندانوں (گھرانوں) کی معاشی و معاشرتی بحالی کو یقینی بنایا جا چکا ہے اور پروگرام کے منتظمین اس کے دائرہ کار کو مزید وسیع ترکرنے کے لئے پر عزم ہیں۔

