ایشیا کا سب سے کرپٹ ملک

ٹرانسپیرنسی انٹر نیشنل کے تحت Global Corruption Barometer (GCB) Asiaنے چند روز قبل اس سال جون اور جولائی میں کئے گئے ایک سروے کی رپورٹ جاری کی، جس کے مطابق بھارت ایشیا کا کرپٹ ترین ملک ہے جہاں رشوت کا ریٹ 39فیصد ہے جو اس خطے میں سب سے زیا دہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی ایسی رپورٹس آتی رہتی ہیں جن سے ثابت ہو تا ہے کہ دوسرے شعبوں کے سا تھ ساتھ بھارت کا سیاسی نظام بہت زیادہ کر پٹ ہے جیسے کچھ عرصہ قبل ہی بھارت میں دو غیر سرکاری تنظیموں Association for Democratic Reformsاور National Election Watchکی جانب سے بعض اہم حقائق سامنے لائے گئے۔ ان تنظیموں کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے 31وزرائے اعلیٰ میں سے 11وزرائے اعلیٰ پر سنگین جرائم کے مقدمات قائم ہیں۔ ان سنگین جر ائم میں قتل، اقدا م قتل، دھوکہ دہی، فرا ڈ، بد دیانتی، زمینوں پر قبضہ اور وسائل غبن کر نے جیسے جرا ئم شامل ہیں۔ ان وزرائے اعلیٰ میں ا تر پر دیش، مہاراشٹرا،بہار، آندھرا پر دیش اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ بھی شامل ہیں۔ یہ سب بھارت کی انتہائی اہم ریا ستیں ہیں بلکہ بھارت کی آبادی کا50فیصد سے زائد انہی ریاستوں میں رہتا ہے۔

اسی رپورٹ کے مطابق 31وزرائے اعلیٰ میں سے 25وزرا ئے اعلی کروڑ پتی ہیں۔صاف ظاہر کہ کروڑ پتی وزرائے اعلیٰ کی اکثر یت ایسی ہے جو سیا ست میں آنے سے پہلے اتنے امیر نہیں تھے، بلکہ بعض وزرائے اعلیٰ تو ایسے ہیں جو با قاعدہ طور پر غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، مگر اب”جمہوری بر کات“سے اقتدار میں آنے کے بعد کروڑ پتی بن گئے۔بھارت کی مثال اس لئے اہمیت کی حا مل ہے، کیو نکہ ایشیا، افر یقہ اور جنوبی امریکہ کے ممالک کے بر خلاف بھارت میں تسلسل کے ساتھ ایک جمہوری نظام چلتا رہاہے، وہاں کبھی جمہوریت کو پٹری سے نہیں اتا را گیا، یہی وجہ ہے کہ سیا سیات کے طا لب علموں کے لئے بھی بھارت کے جمہوری نظام کا مطا لعہ اس لئے ایک ٹیسٹنگ کیس ہو تا ہے کہ یہ دیکھا جا ئے کہ 70سال سے بھی زائد کے عرصے میں چلنے والے جمہوری نظام نے بھارتی سماج کو کیا دیا؟اس حوالے سے وقفے وقفے سے بھارت کے اندر سے بھی ایسی آوازیں سامنے آتی رہتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ بھارت کا جمہو ری نظام کرپٹ سیاست دانوں، کا رپوریٹ سیکٹر، سرمایہ داروں، ذات پات اور مذہبی جذبات کو بھڑ کا کر سیاست کرنے والوں کے ہا تھ میں ایک آلہ بنا ہواہے۔

اس حوالے سے بھارت کے صحافی جوزے جوزف کی تحقیق A Feast of Vultures: The Hidden Business of Democracy in India کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ جوزے جوزف نے تحقیقی انداز سے ثابت کیا ہے کہ کیسے بھارت کے4فیصد سے بھی کم امیر ترین افراد بھارت کے سیاسی نظام کا فا ئدہ اٹھا کر اور وسائل کو لوٹ لو ٹ کر امیر ہو تے جا رہے ہیں۔اس کتاب میں بتا یا گیاہے کہ کیسے بھارت کے بڑے بڑے کا رو باری خا ندان،سیا ست دانوں اور سیاسی جما عتوں کو سرمایے کے نام پررشوتیں دے کر نا جائز فا ئدے اٹھا ئے جا رہے ہیں۔بھارتی نظام میں خاص طور پر مڈل مین(دلال یا درمیان کا آدمی) کے کر دار کو بھرپور طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔یہ مڈل مین ہی ہو تا ہے جس کے ذریعے سیاست دان پارلیمنٹرنز، بیو روکر یٹ، بزنس مین، جج اور سرکاری ادارے کرپشن کرتے ہیں اور رشوت کے عوض لوگوں کا جائز حق ما رتے ہیں۔ جوزے جوزف نے ثابت کیا ہے کہ بھارت میں حکومت کرنے والے سیاست دان تو صرف کٹھ پتلی ہو تے ہیں اور ان کی ڈور سر مایہ داروں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔

بھارت میں 2014ء اور پھر 2019ء کے انتخابات کی ہی مثال لیجئے، جن میں بی جے پی نے اکثر یت حاصل کی اور مودی وزیراعظم بنے۔ مودی نے ہمیشہ یہ فخر کیا کہ وہ”چائے بیچا کر تا تھا“، اس ”چا ئے بیچنے والے“ کو وزیراعظم بنانے کے لئے کا رپوریٹ سیکٹر کو ا پنے مفا دات کے لئے کیا کیا اخراجات کرنے پڑے اسکی ہلکی سی جھلک دیکھتے ہیں۔دلی میں قائم سینٹر فار میڈیا سٹڈیز کے جائزے کے مطابق 2014ء کے انتخابات میں بی جے پی نے 5,000 کروڑ روپیہ اشتہاری مہم پر خرچ کیا۔بھارت کے چند بڑے شہروں میں نریندر مودی کے پورٹریٹس پر 2,500 کروڑ روپیہ صرف کیا گیا۔ ٹی وی اشتہارات پر بی جے پی نے 800 سے 1000 کروڑ روپیہ صرف کیا بھارت کی تقریباً ہر بڑی اورعلاقائی سیاسی جماعت اپنی سیاست کے لئے کارپوریٹ سیکٹر سے بھرپور مالی مراعات حاصل کرتی ہے۔بھارتی جمہوریت اور سرمائے کے مابین رشتے کی یہ صرف ایک معمولی جھلک ہے۔

پا کستان میں بھی بہت سی سیاسی جماعتیں اور سیاست دان ایسے میں جو جمہوریت اور سرمائے کے گٹھ جوڑ کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ بودی دلیل پیش کرتے ہیں کہ جمہوری نظام میں کسی بھی قسم کی اصلاحات کی ضرورت نہیں ہوتی یہ نظام خود ہی اپنی اصلاح کر تا رہتا ہے، ایسے سیاست دانوں کو بھارت کے سیاسی نظام کاضرور مطالعہ کر نا چاہئے جہاں 73سال سے یہ نظام اپنی اصلاح نہیں کر پا رہا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں جمہوریت کافی حد تک کارپوریٹ سیکٹرز کے ہی تابع ہے۔ترقی یافتہ ممالک میں بھی کارپوریٹ سیکٹرز کے مفادات ہی انتخابات اور سیاسی فیصلوں کا رخ متعین کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔نسل انسانی کو ایسی حقیقی جمہوریت جس میں چند دولت مند افراد اور کارپوریٹ سیکٹرز کے مفادات کے بجائے عوام کے مفادات کی نگہبانی ہو،ابھی مزید جدوجہد کرنا ہوگی اور اس کے لئے سرمایہ اور جمہوریت کے گٹھ جوڑ کو توڑنا ضروری ہے۔