پاکستان 5 دہائیوں بعدپانی کے 2 بڑے ذخائربنانے جارہاہے، وزیراعظم

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران خان نے کہاہے کہ پاکستان 5 دہائیوں بعدپانی کے 2 بڑے ذخائربنانے جا رہاہے۔

وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ٹوئٹ میں کہاہے کہ منگلا،تربیلاکے بعدمہمنداوربھاشابڑے ڈیم ہوں گے،وزیراعظم نے اپنے ٹوئٹ میں مہمند او ربھاشا ڈیمز کی تعمیرات سے متعلق ویڈیو بھی شیئر کردی۔

After Mangla & Tarbela, five decades later Pakistan is going to have two big water dams, Mohmand and Basha. pic.twitter.com/lM8O5xewuW