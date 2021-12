ہیلی کاپٹر حادثہ، جنرل بپن راوت کی ہلاکت کی تصدیق ہوگئی

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی فضائیہ نے ریاست تامل ناڈو میں ہیلی کاپٹر حادثے میں بھارتی افواج کے چیف آف ڈیفنس سٹاف (سی ڈی ایس) جنرل بپن راوت کی ہلاکت کے دعووں کی تصدیق کردی۔

بھارتی فضائیہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ مدھولیکا راوت سمیت ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد ہلاک ہوگئے ہیں۔

اس سے قبل خبر ایجنسی اے این آئی نے کہا تھا کہ تامل ناڈو میں جس ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا اس میں جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ سمیت 14 افراد سوار تھے جن میں سے 13 کی ہلاکت کی تصدیق کردی گئی ہے۔ لاشوں کی شناخت ڈی این اے ٹیسٹنگ کے ذریعے کی جائے گی۔

13 of the 14 personnel involved in the military chopper crash in Tamil Nadu have been confirmed dead. Identities of the bodies to be confirmed through DNA testing: Sources