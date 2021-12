معروف سپورٹس اینکر ڈاکٹر نعمان نیاز کے والد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حامد نیاز انتقال کر گئے 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف اسپورٹس صحافی ڈاکٹر نعمان نیاز کے والد رضائے الٰہی سے انتقال کرگئے۔والد کے انتقال کی خبر نعمان نیاز نے اپنے ٹوئٹر اکاو¿نٹ سے دی جہاں انہوں نے والد کی تصاویر شیئر کیں۔ڈاکٹر نعمان نیاز نے بتایا کہ میرے والد لیفٹیننٹ جنرل (ر) حامد نیاز 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ میرے والد ناصرف ایک باپ بلکہ دیانتداری اور دیانت کے اعتبار سے اعلیٰ ترین اور حقیقی انسان تھے۔نعمان نیاز نے مزید لکھا کہ مجھے یقین نہیں آرہا ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کرچلے گئے ہیں۔

My father Lieutenant General Hamid Niaz 19th PMA Long course has passed away, aged 86 years. Not only a father he was a man highest on integrity & honesty.A real man, he was. I am a popper without him. I can’t imagine he has left us ???? pic.twitter.com/t61meiFOsF