بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں فتح، پاکستان نے ٹیسٹ  کرکٹ کی تاریخ کا نیا ریکارڈ بناڈالا

ڈھاکہ(ڈیلی پاکستان آن لائ) بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں فتح کے ساتھ ہی پاکستان نے متعدد ریکارڈ اپنے نام کرلیے ہیں۔

ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کسی ٹیم نے آخری دن میں 13 وکٹیں حاصل کرکے فتح اپنے نام کی ہیں۔آج جب کھیل شروع ہوا تو بنگلہ دیش کے پہلی اننگز میں سات کھلاڑی آؤٹ تھے۔پاکستان نے ان تینوں کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے کے بعد دوسری اننگز میں بھی بنگلہ دیش کے تمام کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان کی جانب سے ساجد خان نے 12،شاہین شاہ آفریدی نے تین، حسن علی نے دو، بابر اعظم نے ایک وکٹ حاصل کی جبکہ بنگلہ دیش کے دو کھلاڑی رن آؤٹ ہوئے۔

Pakistan are the first team in history to take 13 wickets to win on the last scheduled day of a 5-day Test match.