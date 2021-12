بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں فتح کے بعد رمیز راجہ کا پیغام بھی سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) چئیرمین پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی ) نے اپنے پیغام میں قومی کرکٹ ٹیم کو بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیتنے پر مبارک دی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کے خلاف یہ ایک بہترین جیت ہے،سب سے اچھی بات ٹیم کا ٹی 20 کرکٹ سے ٹیسٹ کرکٹ میں ایڈجسٹ ہونا ہے،بہت بہت مبارک ہو۔

واضح رہے کہ پاکستان نے دوسرے ٹیسٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو ایک اننگز اور آٹھ رنز سے شکست دیکر سیریز دو صفر سے اپنے نام کی ہے۔

#PakvsBan Great win Pakistan. What is impressive is how well the team adjusted from T20 to Test cricket. A perfect 10! Congratulations.