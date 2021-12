جنرل بپن راوت کی ہلاکت ،  آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پیغام جاری کردیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف نے بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف (سی ڈی ایس) جنرل بپن راوت کی ہلاکت پر اظہارِ افسوس کیا ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہیلی کاپٹر کے افسوسناک حادثے میں بھارتی سی ڈی ایس جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ سمیت قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔

خیال رہے کہ جنرل بپن راوت اپنی اہلیہ اور سٹاف کے ہمراہ نئی دلی سے ریاست تامل ناڈو میں ایک لیکچر دینے کیلئے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آگیا۔ اس حادثے میں جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ سمیت 13 افراد ہلاک جب کہ ایک زخمی ہوا ہے۔

General Nadeem Raza, CJCSC & General Qamar Javed Bajwa, COAS express condolences on tragic death of #CDS General #BipinRawat, his wife and loss of precious lives in a helicopter crash in India