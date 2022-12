مونس الہٰی اور بلاول ٹوئٹر پر آمنے سامنے آگئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) راوی اربن ڈویلپمنٹ اتھارٹی (روڈا) کے معاملے پر مسلم لیگ ق کے رہنما مونس الہٰی اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آمنے سامنے آگئے۔

بلاول بھٹو زرداری نے روڈا کیلئے زمین حاصل کرنے کی کارروائی کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا " پوسٹر بوائے عمران خان اپنے ذاتی مفاد پر مبنی ہاؤسنگ سکیم کیلئے غریبوں سے ان کی زرعی زمین چھیننے کا ذمہ دار ہے۔"

بلاول بھٹو زرداری کو جواب دیتے ہوئے مونس الہٰی نے کہا کہ یہ پراجیکٹ سابق وزیر اعظم عمران خان کے انتہائی قریب ہے۔یہاں کی زیادہ تر زمین ریاست کی ہے اور اس ملکیت میں کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ وزیر اعلیٰ اس کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا رہے ہیں تاکہ کسانوں کے حقوق محفوظ ہوں۔ یہاں تک کہ غیر معمولی معاوضے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تنقیدی انداز میں چیئرمین پیپلز پارٹی سے سوال پوچھاکہ سندھ میں سب کیسا چل رہا ہے؟

This project is close to PM @ImranKhanPTI . Most of the land here belongs to state and ownership never changed . CM is forming a committee to resolve this amicably so farmers’ rights are protected. Even extraordinary compensation is being considered. How’s it going in Sindh?? https://t.co/9qOC7W0Edi