شہباز شریف انٹرنیشنل صادق و امین ہیں، رانا ثناء اللہ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو انٹرنیشنل صادق و امین قرار دیدیا۔

تفصیلات کے مطابق برطانوی اخبار ڈیلی میل کی جانب سے شہباز شریف پر عائد کردہ الزامات پر معذرت کی گئی جس کے بعد وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ الحمد اللہ ایک اور بدنیتی پر مبنی پراپیگنڈا بے نقاب ہو چکا ہے، شہباز شریف انٹرنیشنل صادق و امین ہیں۔

Alhamdulillah, another malicious propaganda has been exposed!

International Sadiq & Ameen,

Prime Minister SS ???????????????? pic.twitter.com/IZdKpugIjQ