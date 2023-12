پی ایس ایل سیزن 9 کیلئے تمام ٹیموں نے اپنے8، 8 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا

لاہور (ویب ڈیسک)پاکستان سپر لیگ کی تمام ٹیموں نے سیزن 9 کیلئے ریٹین کیئے گئے اپنے 8، 8 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے جس میں حیران کن طور پر لاہور قلندرز نے فخر زمان اور کراچی کنگز نے محمد عامر کر ریلیز کر دیا ہے جس کے بعد اب وہ ڈرافٹنگ میں دستیاب ہوں گے۔

تفصیلات کے مطابق لاہور قلندرز نے جن کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان میں شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف ، ڈیوڈ ویسا، سکندر رضا، عبداللہ شفیق، زمان خان، مرزا طاہر بیگ اور راشد خان شامل ہیں۔ قلندرز نے فخرزمان کو ریلیز کر دیا ہے۔حارث رؤف کو لاہور قلندرز کا برانڈ ایمبیسڈر بھی مقرر کیا گیا ہے۔

کراچی کنگز

کراچی کنگز نے جیمز ونس،حسن علی، شان مسعود ، شعیب ملک ، تبریز شمسی، میر حمزہ ، محمد اخلاق اور محمد عرفان خان کو ری ٹین کیا ہے جبکہ کراچی کنگز نے محمد عامر کو ریلیز کر دیا ہے۔

واضح رہے کہ کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کے درمیان کھلاڑیوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ شان مسعود ملتان سلطانز سے کراچی کنگز کی ٹیم میں شامل ہوئے تھے جبکہ ان کی جگہ فیصل اکرم ملتان سلطانز کا حصہ بنے ہیں۔

کراچی کنگز نے شان مسعود کو برانڈ ایمبیسڈر بھی مقرر کر دیا ہے جبکہ ان کو کپتان بھی بنائے جانے کا امکان ہے۔

پشاور زلمی

پشاور زلمی نے بابر اعظم ، راومین پاؤل ، صائم ایوب ، ٹام کوہلر کیڈمور ، محمد حارث، عامر جمال، خرم شہزاد اور حسیب اللہ خان کو ری ٹین کیا ہے۔

محمد حارث کو پشاور زلمی کے برانڈ ایمبیسڈر بھی مقرر کیا گیا ہے۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز

کوئٹہ گلیڈی ایٹرزنے رائلی روسو، وسیم جونیئر، جیسن رائے، وانندو ہسارنگا، محمد حسنین ، ابرار احمد ، سرفراز احمد، ول اسمیڈ کو ری ٹین کیا ہے۔گلیڈی ایٹرز نے محمد نواز کو ریلیز کیا ہے۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے سرفراز احمد کو برانڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا ہے۔

ملتان سلطانز

ملتان سلطانز کی ٹیم میں محمد رضوان ، افتخار احمد اور خوشدل شاہ بھی برقرار ہیں جبکہ ری ٹین فہرست میں اسامہ میر، عباس آفریدی ، احسان اللہ بھی شامل ہیں۔

اسلام آباد یونائیٹڈ

اسلام آباد یونائیٹڈ نے شاداب خان ، نسیم شاہ ، اعظم خان، عماد وسیم ، فہیم اشرف، ایلیکس ہیلز، کولن منرو اور رومان رئیس کو ری ٹین کیا ہے۔

