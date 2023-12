محمد عامر نے کراچی کنگز سے باہر ہونے پر طنز کرنے والے ٹویٹر صارف کو زوردار جواب دیدیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان سپر لیگ کی تمام ٹیموں نے اپنے ریٹین کیئے گئے کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیاہے لیکن کراچی کنگز نے اپنے سب سے بہترین باولر محمد عامر کو ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد اب وہ ڈرافٹنگ کا حصہ ہوں گے لیکن اس معاملے پر سوشل میڈیا پردلچسپ تبصرے پڑھنے کو مل رہے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق کراچی کنگز کی جانب سے محمد عامر کو ریٹین نہ کیئے جانے کے فیصلے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک صارف نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ محمد عامر کو کراچی کنگز سمیت کوئی بھی اپنی ٹیم میں لینے کیلئےدلچسپی نہیں لے رہا اور کراچی کنگز میں بھی وہ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے ۔

محمد عامر نے جب یہ پوسٹ دیکھی تو ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے جواب دینے کا فیصلہ کیا ، قومی ٹیم کے سابق فاسٹ باولر نے ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ" اوہ !واقعی ، خبر ایسی دو کہ بعد میں آہو۔۔ مجھے ڈرافٹ تو ہونے دیں ۔"

oh really ????????????????news esi do k bad me aho ????????????????draft to hone dein . https://t.co/YeZOcdSGEV