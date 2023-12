احمد شہزاد کے مداحوں کیلئے خوشخبری، اعلان کردیا

لاہور (ویب ڈیسک) قومی ٹیم کے کھلاڑی محمد شہزاد کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے جس کا اعلان انہوں نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے کیا ۔

سماء نیوز کے مطابق

تفصیلات کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی احمد شہزاد نے ٹویٹر پر بیان جاری کرتےہو ئے کہاہے کہ ’’اللہ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی ہے ، اب ہماری فیملی پانچ ممبرز کی ہوگئی ہے ، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں جو زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتی ہیں ، میں اللہ کا بے پناہ شکر گزار ہوں ، مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں۔‘‘

I joyfully announce that Allah SWT has blessed me with a baby girl. We're a family of five now Alhamdulillah ♥️

Daughters are rehmat and bring utmost pleasure, can't thank Almighty Allah enough. Please remember us in your prayers 😇