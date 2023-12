جو بے پرواہی سے گاڑی چلائیں گے یا پیدل گزرنے والوں کو نقصان پہنچائیں گے اُن کو بھاری جرمانے ہونگے،5سال کیلیے لائسنس معطل رہیگا جو بے پرواہی سے گاڑی چلائیں گے یا پیدل گزرنے والوں کو نقصان پہنچائیں گے اُن ...

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:39

ڈرائیونگ میں احتیاط نہیں تو جرمانہ یاجیل یاتر ا

کوئینز پارک(Ontario) عوامی گورنمنٹ اِس طرف اپنی توجہ مبذول کر رہی ہے کہ اونٹیریو شہر کی سڑکیں عوام کو ایک محفوظ سفری سہولیات فراہم کریں۔ یکم ستمبر 2018ء سے جو لوگ بے پرواہی سے گاڑی چلائیں گے یا پیدل گزرنے والوں کو نقصان پہنچائیں گے اُن کو بھاری جرمانے ہوں گے۔

وہ ڈرائیور جو کسی پیدل سڑک پار کرنے والے کو جسمانی نقصان / خدانخواستہ موت کی صورت میں بالترتیب 2000 ڈالر / 50,000 ڈالر تک جرمانہ ہوگا۔ اِس کے علاوہ لائسنس میں سے چھ Demerits Points کٹ جائیں گے۔ 5سال کے لیے لائسنس معطل رہے گا اور 2سال کی جیل یاتر اہوگی۔

کراس اوورز سکول کروسنگ، کروس واکس، پر بھی جو ڈرائیور حضرات تحمل کا مظاہرہ نہ کریں گے وہاں جرمانہ 1000/- ڈالر اور چار Demerits Points لائسنس سے کٹ جائیں گے۔

یہ سب کچھ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ پیدل سڑک کراس کرنے والوں کے زخمی ہونے یا موت سے ہمکنار ہونے کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے۔ منسٹر Yakabuski کا کہنا ہے کہ گو بھاری سزاؤں سے مدد ملے گی لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے ڈرائیونگ کریں۔

Is A Sex Doll Brothel Good?

"The Toronto Sun" Monday Sept 17 2018 میں مندرجہ بالاعنوان سے Simone Paget لکھتی ہیں۔ ”جنسی پُتلی گڑیا قحبہ خانہ ٹورنٹو جیسے شہر کے لیے ایک اچھی پیش رفت ہے۔“

پچھلے ماہ جب یہ اعلان ہوا کہ شمالی امریکہ ٹورنٹو کا پہلا جنسی پُتلی قحبہ خانہ بنانے جا رہا ہے۔ تو پبلک میں تیوڑی چڑھانے اور شور مچانے کا سا سماں دیکھنے میں آیا۔

کہتے ہیں "Aura Dolls" کی 6 اقسام ہیں جو انتہائی بہترین پُر فریب اور خیالی مصنوعی عورت کی سی ہیں۔ جو بہترین قسم کی سیلی کون سے بنائی گئی ہے اور ڈیزائن ایسا اُنکو چھونے سے بالکل انسانی جسم کا سا احساس ہو۔ اگر آپ اُن کی آنکھوں میں جھانکیں تو بالکل انسانی آنکھ لگے۔ یہ قحبہ خانہ 8 اپریل کو 4362-yong St & Happened Ave میں کھلنے جا رہا تھا۔ لیکن جب یہ خبر عام ہوئی تو شہریوں کا ردّعمل تھا کہ "Aura Dolls" کا یہاں آنا قدیمی رائج قانون کے مطابق کہ کسی بھی ہمسائیگی میں نوجوانوں کے اِس طرح کی تفریحی سرگرمیوں کو رائج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

بس پھر کیا تھا Aura Dolls کی Lease ختم کر دی گئی۔ لیکن لگتا ہے ان Dolls کو ابھی تک شہر کے سب سے بڑے ری سایئیکلنگ پلانٹ میں تو نہیں پہنچایا گیا۔ اُن کی ویب سائیٹ سے ابھی تک ریزرویشن کسی نہ معلوم جگہ کے لیے جا ری ہے۔ ”بس میں ایک طرح سے سبکدوش ہو چکی ہوں۔“ (جاری ہے)

