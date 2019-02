IATC امپیکٹ ایوارڈز 2018-19 کے فاتحین کا اعلان IATC امپیکٹ ایوارڈز 2018-19 کے فاتحین کا اعلان

کراچی (پ ر) اینگرو فاؤنڈیشن نے آج ہونے والی تقریب میں I Am The Change (IATC) امپیکٹ ایوارڈز 2018-19 کے فاتحین کے ناموں کا اعلان کیا۔ اینگرو کی سینیئر قیادت کے ساتھ ساتھ نجی، عوامی اور ترقیاتی شعبے سے تعلق رکھنے والے افرد بھی شریک تھے۔اینگرو فاؤنڈیشن کا معروف اقدام IATC کا مقصد آرگنائزیشنز کو با اختیار بناتے ہوئے پاکستان کے عوام میں پائیدار اثرات پیدا کرنا ہے۔ IATC امپیکٹ ایوارڈ دو کیٹیگریز میں دیا گیا جن میں سے ایک غیر منافع بخش تنظیمیں ہیں جو سماجی ترقی کے کاموں میں مصروف ہیں جبکہ دوسری اہم سماجی مسائل کا حل کرنے میں پیش پیش منافع بخش سماجی انٹرپرائز ہیں۔ ہر کیٹیگری کے وصول کنندگان کو بیرونی ججوں کی ایک جماعت کی جانب سے انتخاب کے انتہائی سخت مرحلے سے گزرنے کے بعد 20 لاکھ روپے سے نوازا گیا۔ امسال سماجی ترقی کی کیٹیگری میں IATC امپیکٹ ایوارڈ معذور افراد کو با اختیار بنانے پر کام کرنے والی پشاور کی غیر منافع بخش تنظیم جسمانی معذوری کے شکار افراد کی بحالی کی ایسوسی ایشن (ARPD) کو پیش کیا گیا۔ سماجی انٹرپرائز کی کیٹیگری میں IATC امپیکٹ ایوارڈ سماعت سے محروم کمیونٹی میں مواصلاتی خلا کو پُر کرنے کی کوششوں میں مصروف TRIAC (Pvt) Ltd کو پیش کیا گیا۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اینگرو کارپوریشن کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر غیاث خان نے کہا کہ ہم کمیونٹی سرمایہ کاری پر پختہ یقین رکھتے ہیں اوردرپیش پیچیدہ سماجی چیلنجز سے نبرد آزما تنظیموں کی پشت پناہی کرتے رہنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ پاکستان کی اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے اہم علاقہ جات تک پھیلنے کی ہماری تجارتی حکمت عملی ملک کے لیے ایک پائیدار مستقبل کی تخلیق کی جانب ہمارے عہد کی مزید عکاس ہے۔

