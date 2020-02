بی آر ٹی پشاور کی لاگت لاہور، راولپنڈی اور ملتان میٹروز کے مجموعی خرچے سے بھی زیادہ ہوگئی، شہباز شریف نے اعداد و شمار پیش کردیے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پشاور بی آرٹی کی لاگت لاہور ، راولپنڈی اور ملتان میٹروز کی مجموعی لاگت سے بھی تجاوز کرچکی ہے لیکن پی ٹی آئی کرپشن کی تحقیقات رکوانے کیلئے عدالتوں سے حکم امتناع لے رہی ہے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں مسلم لیگ ن کے صدر کا کہنا تھا کہ نامکمل پشاور میٹرو کی لاگت لاہور ، راولپنڈی اسلام آباد اور ملتان میٹرو منصوبوں کی مجموعی لاگت سے بھی زیادہ ہوچکی ہے۔ 27 کلومیٹر طویل لاہور بی آر ٹی 27 ارب 65 کروڑ روپے میں مکمل کی گئی تھی جبکہ پشاور بی آرٹی 27 اعشاریہ 6 کلومیٹر طویل ہے لیکن اس کی لاگت 90 ارب سے بھی زیادہ ہوچکی ہے۔

انہوں نے کہا اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے کرپشن انکوائری رکوانے کیلئے عدالت سے حکم امتناع کیوں حاصل کیا۔ تمام تر الزامات اور جنگلہ بس کے طعنوں کے باوجود مسلم لیگ ن نے ریکارڈ مدت میں 3 میٹرو منصوبے مکمل کیے جو عام شہریوں کو محفوظ اور باعزت سفر ی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔

Even though there were groundless & false accusations of corruption against the 3 BRT projects built by PMLN & they were derided as 'Jangla' bus, these were completed in record time & provide dignified & safe travel to the citizens, especially women & the daily wage earners.