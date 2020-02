پاکستان کی جانب سے ون ڈے کرکٹ میں سب سے پہلی سنچری بنانے والے ماجد خان بھی بابراعظم کے مداح ہو گئے، بابراعظم کے یادگار لمحے کو انمول بھی بنا دیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز مڈل آرڈر بلے باز بابراعظم نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) ون ڈے ٹیم آف دی ائیر میں شمولیت کے بعد خصوصی کیپ وصول کر لی ہے۔

تفصیلات کے مطابق بابراعظم پاکستان کے واحد کھلاڑی ہیں جنہیں آئی سی سی نے ون ڈے ٹیم آف دی ائیر 2019ءمیں شامل کیا ہیں۔ سابق کپتان اور پاکستان کی جانب سے ون ڈے کرکٹ میں سب سے پہلی سنچری بنانے والے لیجنڈ کھلاڑی ماجد خان نے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں بابراعظم کو خصوصی کیپ پیش کی۔

Star batsman @babarazam258 receiving his @ICC ODI team of 2019 cap from former captain and Pakistan's first ODI centurion, Majid Khan. pic.twitter.com/uVFhN5uU6Z