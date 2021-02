کوئٹہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کاکہنا ہے کہ گوادر سٹیڈیم کی خوبصورتی عالمی معیار کی ہے ،سٹیڈیم کا سٹینڈرڈ سائز عالمی معیار کا نہیں ،گوادر سٹیڈیم کی تعمیر کیلئے ایک سے ڈیڑھ سال چاہئے،پی ایس ایل کا ایک ٹورنامنٹ گوادرسٹیڈیم میں منعقد ہوناچاہئے۔

ترجمان بلوچستان حکومت نے نجی ٹی وی 92نیوز کے مارننگ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ سٹیڈیم کی گراﺅنڈ اور پچ کی بھی عالمی معیار کی مطابق بنانا ہے،گوادر میں سہولیات اور فائیو سٹار ہوٹل موجود ہیں۔

لیاقت شاہوانی نے کہاکہ عالمی معیار کا ٹورنامنٹ منعقد ہونے سے سٹیڈیم کامعیار بھی عالمی سطح کا ہوگا،دیگر اضلاع میں جو سٹیڈیم ہیں وفاقی حکومت اس پر بھی توجہ دے،ان کاکہناتھا کہ تین سال میں بین الاقوامی معیار کے سپورٹس کمپلیکس اور گراﺅنڈز بنائیں گے،حکومت کی سپورٹس کمپلیکسز، سٹیڈیمز اور ٹورازم پر بہت توجہ ہے۔

