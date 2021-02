پاکستان کے پہلے سکھ کرکٹر مہندر سنگھ پشاور زلمی کا حصہ بن گئے

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان کے اولین سکھ کرکٹر مہندر پال سنگھ پشاور زلمی کا حصہ بن گئے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 6 کے لیے مہندر پال سنگھ کو پشاور زلمی نے اسسٹنٹ منیجر کی ذمہ داریاں دے دی ہیں۔ لاہور میں پشاور زلمی کے چیئرمین جاوید آفریدی اور مہندر پال سنگھ کی ملاقات ہوئی۔

جاوید آفریدی کا کہنا تھا کہ مہندر پال سنگھ کو زلمی فیملی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس موقع پر مہندر پال سنگھ کا کہنا تھا کہ انہیں زلمی فیملی کا حصہ بننے کی بہت خوشی ہے۔

