پشاور زلمی نے اپنی خصوصی ثقافتی ٹریننگ کٹ متعارف کرا دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز پشاور زلمی نے رواں سال مہینے شیڈول چھٹے ایڈیشن سے قبل اپنی خصوصی ثقافتی ٹریننگ کٹ متعارف کرا دی ہے۔

تفصیلات کے مطابق پشاور زلمی کی جانب سے خصوصی ثقافتی ٹریننگ کٹ میں پاکستان اور خیبر پختونخوا کی ثقافت اور خوبصورتی کو نمایاں کیا گیا ہے۔ ثقافتی کٹ میں پاکستان کی بلند ترین چوٹی کے ٹو، قومی جانور مارخور, قومی پھول چنبیلی، خوبصورت مقام مالم جبہ ،خیبر پختونخواہ کے درہ خیبر، اسلامیہ کالج، ایڈورڈز کالج اور گھنٹہ گھر کو نمایاں کیا گیا ہے۔

